FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ATHABASCA MINERALS INC 25B CA0468261031
AB/FROM ONWARDS 27.10.2020 08:19 CET
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ATHABASCA MINERALS INC 25B CA0468261031
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