München (ots) - Mit Amelie Kiefer, Reza Brojerdi, Victoria Trauttmansdorff, Dominic Raacke, Ramin Yazdani, Sima Seyed u. a.In diesen Tagen enden in Köln die Dreharbeiten zu der Familienkomödie "Familienfeste - Die Taufe" (AT). Im Ensemble spielen Amelie Kiefer, Reza Brojerdi, Victoria Trauttmansdorff, Dominic Raacke, Ramin Yazdani, Sima Seyed, Isabel Thierauch u. a. Die Regie führt Sebastian Hilger nach einem Drehbuch von Stefani Straka und Julie Fellmann. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten".Zum Inhalt:Im Mittelpunkt der turbulenten Familienkomödie steht das junge deutsch-persische Paar Viola (Amelie Kiefer) und Faraz (Reza Brojerdi), das ohne Trauschein zusammenlebt und sich gerade über die Geburt seines ersten Kindes - einen Sohn - freut. Doch bereits kurz nach dem freudigen Ereignis kündigen sich Turbulenzen an, als die Familien der beiden aufeinandertreffen. Auf der einen Seite die Unternehmerfamilie Helmrich, konservativ, katholisch und angeführt von Familien-Patriarch Holger (Dominic Raacke). Für die Helmrichs steht es völlig außer Frage, dass das Enkelkind einen deutschen Vornamen erhält. Und Bald-Großmutter Beatrice (Victoria Trauttmansdorff) plant bereits eine festliche Taufe. Dem gegenüber steht Familie Mandipur, mit Vater Masud (Ramin Yazdani) und Mutter Anoushe (Sima Seyed), für die mindestens genauso klar ist, dass der Enkelsohn aus Tradition einen persischen Vornamen bekommt, ein Muslim ist und selbstverständlich auch beschnitten wird. Für die jungen Eltern beginnt ein nervenaufreibender Spagat zwischen den Befindlichkeiten ihrer Familien, über den sie selbst ins Straucheln geraten und aufpassen müssen, dass sie sich und ihr Glück nicht unterwegs verlieren."Familienfeste - Die Taufe" (AT) ist eine Produktion von Bantry Bay im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzentin ist Gerda Müller, Producerin ist Eva Kaesgen. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto).