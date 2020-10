Das, was sich am gestrigen Montag bei der SAP-Aktie abspielte, erlebt man in Bezug auf einen Standardwert auch nicht alle Tage. Bei dem einen oder anderen SAP-Aktionär dürfte gestern zudem Schnappatmung eingesetzt haben. Die SAP-Aktie (WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP) ging mit einem Tagesverlust von über 20 Prozent aus dem Montagshandel. Bei SAP initiierten schwache Q3-Daten in Verbindung mit den abermals nach unten angepassten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...