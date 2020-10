von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Dienstag, den 27. Oktober 2020 In den Finanzmedien stoßen wir immer wieder auf Kürzel wie KGV, KCV und KUV. Was bedeuten sie? Und inwiefern können sie uns helfen bei der Geldanlage an der Börse? Henning Lindhoff Der Privatinvestor Podcast Überall, wo es Podcasts gibt… Fangen wir mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz "KGV" an. Diese Kennzahl liefert uns Investoren einen ersten Anhaltspunkt darüber, ob die Aktie eines Unternehmens über- oder unterbewertet ...

