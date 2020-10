Wien (www.anleihencheck.de) - Während sich das schwache Marktsentiment (Aktienmärkte) auf dem EUR-Credit-Sekundärmarkt kaum bemerkbar machte, sah die Situation am Primärmarkt deutliche anders aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dieser sei zurückhaltend in die Woche gestartet. So hätten wir am Montag lediglich drei Emittenten gesehen. Zwei davon seien deutsche Bundesländer gewesen. Bayern habe EUR 250 Mio. mit elf Jahren Laufzeit bei MS-3 BP platziert, während das Land Berlin seine ausstehende 2030-Anleihe um EUR 150 Mio. Aufgestockt habe. Die mit Abstand größte Emission zum Wochenstart habe Michelin mit einer EUR-1,5-Mrd.-Emission in drei Trachen (zu je EUR 500 Mio.) platziert, welche Laufzeiten zwischen acht und 20 Jahren aufgewiesen hätten. ...

