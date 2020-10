Tesla plant, in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 4,5 bis 6,0 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Elektroautos und Batterien zu investieren. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Summen, die Tesla in dem sogenannten 10-Q-Dokument nennt, entsprechen 3,8 bis 5,1 Milliarden Euro. Sollte Tesla in beiden Jahren die obere Grenze der nun genannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...