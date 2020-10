HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Börse vor Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 145 auf 143 Euro gesenkt wurde. Bei dem Börsenbetreiber überlagere Gegenwind in den zyklischen Segmenten im dritten Quartal wohl das strukturelle Wachstum, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaube zwar nicht, dass der im November anstehende Investorentag positive Treiber für die Marktschätzungen liefern wird. Das wegen leicht gekürzter Umsatzschätzungen reduzierte Kursziel rechtfertige nach zuletzt schwacher Kursentwicklung aber keine Verkaufsempfehlung mehr./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de