Die Aktie des Softwaregiganten SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, ist am Vortag kräftig unter die Räder gekommen. Das Unternehmen hatte zuvor Zahlen zum 3. Quartal präsentiert und seinen Ausblick gesenkt.Die SAP-Aktie tendiert bereits seit Anfang September mit dem Verlaufshoch bei etwas über 143,00 Euro schwächer. Am Vortag kam es dann nach Zahlen und gekappter Prognose der Walldorfer zu einem massiven Abverkauf in dem Titel. Das Papier eröffnete direkt per Gap-down ...

