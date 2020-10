Das Videokonferenzportal Zoom hat die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zunächst als Vorschau implementiert. Wer sie nutzen will, muss allerdings auf andere Features verzichten. Für die nächsten 30 Tage steht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) als "Technical Preview", einer Art Beta-Version, zur Verfügung. Bis zu 200 Teilnehmer dürfen Tester in eine verschlüsselte Sitzung einladen. Zoom spricht von Phase eins eines vierphasigen Integrationsprozesses. Am Ende will der Betreiber auch das Abfangen von Entschlüsselungsschüsseln verhindern können. Zoom verwendet eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...