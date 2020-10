Profiteur der Corona-Pandemie: Gewinnsprung bei Bechtle

Die meisten Unternehmen wurden durch die Corona-Pandemie schwer getroffen, doch das IT-Systemhaus Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) scheint sogar gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Das zeigen die neuesten Geschäftszahlen zum dritten Quartal.

Bechtle verzeichnete nach vorläufigen Zahlen im Zeitraum Juli bis September einen Vorsteuergewinn (EBT) von über 70 Mio. Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (57 Mio. Euro) ein beachtliches Plus von mehr als 20 Prozent bedeutet. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei etwa 1,4 Mrd. Euro und damit mehr als sieben Prozent über dem Vorjahreswert (1,3 Mrd. Euro).

Laut Bechtle ist die Gewinnmarge vor Steuern (EBT-Marge) entsprechend gestiegen und dürfte im dritten Quartal bei über fünf Prozent gelegen haben. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal sollen am 11. November veröffentlicht werden.

Profiteur der Corona-Pandemie

Bechtle wird von vielen Anlegern als großer Profiteur der Corona-Pandemie gehandelt. Denn der TecDAX- und MDAX-Konzern verzeichnete in den vergangenen Monaten insbesondere bei der Ausstattung von Homeoffices und bei technischen Lösungen rund um die Umsetzung virtueller Formen der Zusammenarbeit eine kräftig gestiegene Nachfrage.

Bechtle ist das derzeit führende IT-Systemhaus in Deutschland und eines der führenden IT-Unternehmen in Europa.

