Die Welt wird digitaler und die Pandemie hat diesen Megatrend noch einmal beschleunigt. Deshalb sind Unternehmen, die das Internet effektiv zur Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen nutzen, in einer beneidenswerten Position. Schauen wir doch mal, warum Amazon.com (WKN: 906866) und PayPal (WKN: A14R7U) das Depot langfristig stärken könnten. 1. Amazon.com: Investitionen in die letzte Meile Nur wenige Unternehmen sind so gut positioniert, um dauerhaft bestehen zu können wie Amazon. Der Technologieriese ...

