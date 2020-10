Paderborn (www.anleihencheck.de) - Schwellenländer sehen sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert, so Marian Heller, CFA, Senior Portfoliomanager bei der Bank für Kirche und Caritas und Fondsmanager des BKC Emerging Markets Renten Fonds.Allerdings würden die derzeitigen Entwicklungen auch Chancen für Anleger mit Investitionen in Emerging Markets (EM)-Anleihen bieten, Mehrerträge zu erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...