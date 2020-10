Wien (www.anleihencheck.de) - Die BAWAG Group AG (ISIN AT0000BAWAG2/ WKN A2DYJN) stellt mit ihren Tochtergesellschaften eine der größten Bankengruppen in Österreich dar, so der Finanzanalyst Werner Schmitzer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Neben der BAWAG P.S.K. seien in den vergangenen Jahren einige Akquisitionen getätigt (u.a. Deutscher Ring Bausparkasse AG, Südwestbank) und so der Geschäftsfokus von Österreich auf die DACH Region erweitert worden. Ebenso würden mit der easybank und der start:bausparkasse zwei weitere Banktöchter in Österreich zur Gruppe gehören. Die BAWAG Group werde im Rahmen von vier Geschäfts- und Berichtssegmenten gesteuert: Retail & SME, Corporates & Public, Treasury und Corporate Center. Dabei liege ertragsseitig der Fokus klar im Retail & SME Segment, das über 70% der operativen Kernerträge erwirtschafte. Das Segment konzentriere sich geografisch mit 70% auf Österreich und 60% auf Hypothekarkredite. Im Corporate & Public Segment liege der österreichische Anteil bei 37% und 48% seien geografisch in West-Europa bzw. den USA beheimatet. Mit der easybank, die im Jahr 2020 komplett in die Gruppe eingegliedert worden sei (zuvor 100%-iges Tochterunternehmen), betreibe die BAWAG Group Österreichs größte Direktbank mit über 1 Mio. Kunden. ...

