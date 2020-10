Wilen b. Wollerau (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Fondsverwalter BWM Value Investing, der die Deep-Value-Fonds Classic Global Equity Fund (ISIN LI0008328218/ WKN 964903) und Classic Value Equity Fund (ISIN LI0019077903/ WKN A0DK5K) betreut, hat das amerikanische Unternehmen H&R Block unter die Lupe genommen und dabei eine signifikante Unterbewertung festgestellt, so BWM Value Investing in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...