Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS ist die von der GK Software SE entwickelte cloud4retail-Lösung ein integraler Bestandteil der SAP Industry Cloud für den Handel, was nach Ansicht der Analysten die enge strategische Partnerschaft von GK und SAP untermauert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe SAP seine "Industry Cloud" um die Retail-Branche erweitert. Dies untermauere die enge strategische Partnerschaft beider Unternehmen, belege aber zudem die Expertise von GK bei anspruchsvollen, nativen Cloud-Lösungen, so EQUI.TS. Das Marktumfeld sei weiter von hoher Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie geprägt. Zwar habe GK die operativen Prozesse digitalisiert, so dass diese von erneuten (lokalen) Lockdowns nicht betroffen wären, jedoch könne eine Einschränkung bei Reisen zu Projektverzögerungen führen und die Neukundengewinnung erschweren. Nach Aussage der Analysten betone GK, dass ohne die Effekte der Covid-19-Krise die Mittelfristziele in 2020 erreicht worden wären. Ein fundierter Ausblick für 2020 sei wegen Covid-19 weiterhin schwierig. Die Gesellschaft erwarte einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse und eine deutliche Verbesserung des EBIT. In der Folge belassen die Analysten ihre Schätzungen unverändert und bestätigen das Kursziel von 105,00 Euro sowie das Rating "Kaufen".

