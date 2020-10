Unterföhring (ots) -- Die dritte Staffel produziert in 8K und Dolby Atmos- Kooperation mit Samsung- Staffel drei produziert von Bavaria Fiction für Sky Studios Bavaria Fiction wird für Sky Studios eine dritte Staffel der High-End-Serie "Das Boot" produzieren. Nachdem die beiden ersten Staffeln bereits in ultrascharfem UHD und im dreidimensionalen Tonformat Dolby Atmos verfügbar sind, dürfen sich Sky Q und Besitzer eines Samsung QLED 8K SmartTVs auf ein noch schärferes Seherlebnis freuen: die neuen Episoden werden in 8K produziert. Eine Kooperation mit Samsung macht es möglich, dass "Das Boot" noch lebensechter auf den Bildschirmen flimmert. Weitere Einzelheiten zum Drehstart, Cast und der Handlung folgen demnächst per separater Pressemeldung.Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production Sky Deutschland: "Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln freuen wir uns darauf, 'Das Boot' endlich weitererzählen zu können. Die Serie hat eine treue Fangemeinde, 96% der Zuschauer der ersten Episode der zweiten Staffel blieben bis zur letzten Folge dabei. Darüber hinaus haben wir eine größere weibliche und jüngere Zuschauergruppe gewinnen können. Den Fans eine atemberaubende, visuell bestechende und packend inszenierte High-End-Produktion in der bestmöglichen Bild- und Tonqualität zu präsentieren, ist dabei logisch konsequent und wir sind begeistert, dass wir Samsung als Partner gewinnen konnten."Moritz Polter und Jan S. Kaiser, Produzenten "Das Boot", Bavaria Fiction: "'Das Boot' ist die erste Serie weltweit, die in 8K und Dolby Atmos produziert wird. Mithilfe der herausragenden Bildqualität und der dreidimensionalen Klangwelt können wir die einzelnen Figuren und Handlungsstränge noch emotionaler und greifbarer erzählen und ein immersives Erlebnis für die Zuschauer schaffen. Dank der neuen Kooperation mit Samsung und den langjährigen Partnerschaften mit Dolby und natürlich Sky Studios werden wir die dritte Staffel von "Das Boot" auf dem neuesten Stand der Technik produzieren."Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung: "Mit der 8K Technologie leisten wir echte Pionierarbeit in Sachen hochauflösender Bildtechnologie und bieten Filmschaffenden wie Zuschauern eine noch nie dagewesene Bildqualität an. Wir sind überzeugt, dass die packende Geschichte von "Das Boot" die Vorteile der Technologie ausschöpfen wird und Sky und Samsung den Zuschauern damit ein ganz besonderes Erlebnis bieten können."Produzenten von "Das Boot" sind Moritz Polter ("Spotless", "Freud") und Jan S. Kaiser ("Hotel Lux", "Brecht") für Bavaria Fiction, sowie Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Julia Jaensch für Sky Deutschland, Jason Simms für Sky Studios. Caroline Fischer (Bavaria Fiction) fungiert als Producer. Den Weltvertrieb verantwortet NBC Universal Global Distribution."Das Boot" wurde bereits vielfach ausgezeichnet, so beispielsweise mit dem Magnolia Award des Shanghai TV Festivals ("Best Foreign TV Film/Miniseries"), der ROMY ("Preis der Jury") sowie dem Bayerischen Fernsehpreis ("Sonderpreis der Jury") und dem Deutschen Fernsehpreis 2019 (beste Schauspielerin: Vicky Krieps und beste Kamera: David Luther). 2020 erhielt David Luther bei den New York Festivals® TV & Film Awards eine Auszeichnung in Gold für die beste Kamera.Gefördert wird "Das Boot", Staffel drei, von dem Tschechischen Fonds für Kinematografie und der Malta Film Commission.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger geleitet.Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland.Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" und "Brecht" sowie für internationale Serien wie beispielsweise "Freud", "Arctic Circle" und "Das Boot".Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland. 