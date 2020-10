München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische arbeitet künftig mit dem Start-Up Emmora zusammen, das als digitaler Begleiter Dienstleistungen und Beratung rund ums Thema Lebensende anbietet. Durch die Kooperation bietet die Bayerische ihren Kunden, die eine Sterbegeldversicherung haben, zusätzlichen Mehrwert über die Versicherung hinaus."Der Tod ist nach wie vor ein Tabuthema. Dabei sind wir alle früher oder später davon betroffen. Deshalb ist es nicht nur wichtig, mit einer Sterbegeldversicherung finanziell für eine Bestattung vorzusorgen, sondern auch die vielen organisatorischen Aufgaben rund ums Lebensende zu bedenken", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit Emmora haben wir einen Partner gefunden, der sich sehr professionell und empathisch um die Themen kümmert. Betroffene sowie Angehörige werden dadurch in dieser emotional schweren Phase entlastet und begleitet."Das 2019 gegründete Start-Up Emmora kümmert sich deutschlandweit um alle Bereiche, die zum Lebensende und nach dem Tod zentral sind. So unterstützt es bei Fragen zur Bestattungsvorsorge, der Organisation einer Beerdigung oder bietet psychologische Online-Beratung für Trauernde. Bereits ein Jahr nach der Gründung kann das Unternehmen auf ein breites Netzwerk von Dienstleistern - von Trauerrednern und Bestattern über Musiker oder Floristen - zurückgreifen. Im eigenen Podcast "Ende gut" behandelt Emmora Fragen wie "Was kostet eine Bestattung" oder "Wie erkläre ich Kindern den Tod" und erreichte damit bereits über 15.000 interessierte Hörer: https://emmora.de/podcast-ende-gut"Bestattungen sind kostspielig und immer mehr Menschen wollen bereits zu Lebzeiten die Bestattungskosten finanziell absichern, um ihre Angehörigen zu entlasten", erklärt Evgeniya Polo, Geschäftsführerin von Emmora. "Mit der Bayerischen, als starken Partner an unserer Seite, können wir unseren Kunden den bestmöglichen Service beim Thema Sterbegeldversicherung bieten. Wir freuen uns auf gemeinsame Produktinnovationen im Bereich der Vorsorge."Aus einem aktuellen Marktvergleich aus dem September 2020 mit über 30 Anbietern ging die Bayerische mit ihrer Sterbegeldversicherung als Testsieger hervor. Der unabhängige und auf Sterbegeldversicherung spezialisierte Versicherungsmakler SeguraLife gab der Bayerischen in diesem Rating die Bestbewertung aufgrund der sehr kurzen Wartezeit und der hohen Kundenfreundlichkeit. So ist keine Gesundheitsprüfung notwendig und Kunden können die Sterbegeldversicherung auch für Dritte sowie noch im hohen Alter abschließen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4745840