Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland stärkt ihr Engagement für Nachhaltigkeit und bündelt ab sofort alle laufenden Initiativen und Projekte im neu geschaffenen Ressort "Sustainability", das Teil des Bereichs Corporate Strategy & Development ist. Als Director Sustainability übernimmt Marie-Fee Taube (30) die Verantwortung für das Ressort. In ihrer neuen Funktion wird sie gemeinsam mit dem Team "Sustainability" und den Fachbereichen eine übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, die alle bisherigen Aktivitäten systematisiert und neue Handlungsfelder definiert. Der Fokus liegt dabei auf den ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten von Sustainability, die langfristig im Kerngeschäft der Mediengruppe verankert werden sollen.Bei der Mediengruppe RTL werden die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung seit vielen Jahren großgeschrieben. Es gibt zahlreiche Projekte und Initiativen - wie beispielsweise verschiedene Maßnahmen zur Klimaneutralität, die Aktivitäten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V." mit dem jährlichen Spendenmarathon, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert und bereits mehr als 182 Millionen Euro an Spendengeldern für bedürftige Kinder in Deutschland und weltweit gesammelt hat, oder die regelmäßig stattfindenden Nachhaltigkeitswochen, die unter dem Motto "Packen wir's an" auf zukunftsrelevante Themen aufmerksam machen. Die hohe Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen und die Kraft der Medien zeigt sich dabei in den Forschungsergebnissen zu den Themenwochen: Knapp die Hälfte der Deutschen hat die Aktionswoche im September 2019 zum Thema "Plastik" bewusst wahrgenommen und bei 77 Prozent der erreichten Personen hat ein Umdenken stattgefunden*. Die Aktionswoche im September 2020 zum Thema Ernährung hat mehr als ein Drittel der Deutschen erreicht, wovon 75 Prozent in Zukunft bewusster einkaufen und 50 Prozent künftig weniger Lebensmittel verschwenden wollen**.Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur der Mediengruppe RTL Deutschland: "Nachhaltiges Denken und Handeln ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Als Treiber unserer Geschäftstätigkeit möchten wir Nachhaltigkeit in der Mediengruppe RTL in den drei Dimensionen 'Environment & Supply Chain', 'Content & Sales' sowie 'Social & Society' betrachten. Das Thema Sustainability soll daher Teil der Gesamtstrategie werden und künftig zentral von Marie-Fee Taube koordiniert und gesteuert werden - weg von Einzelprojekten, hin zu einer ganzheitlichen, integrierten Strategie und einer sichtbaren unternehmerischen Verantwortung."Marie-Fee Taube ist seit 2019 als Referentin der Geschäftsführung bei der Mediengruppe RTL Deutschland tätig und hat u.a. die "Packen wir's an"-Themenwochen übergreifend gesteuert sowie verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt. Zuvor hat die studierte Kommunikationsexpertin als Projektmanagerin für Digitale Produkte bei Gruner + Jahr in Hamburg gearbeitet und als Trainee das Creative Management Programm der Bertelsmann SE erfolgreich absolviert.*Quelle: Bevölkerungsrepräsentative Forsa Online In-Home-Befragung, Basis: n=1.503 Personen ab 14 Jahre**Quelle: Bevölkerungsrepräsentative Forsa Online In-Home-Befragung, Basis: n=1.505 Personen ab 14 Jahre