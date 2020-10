Pinswang (ots) - Deutschlands bester Onlineshop für Spirituosen (Handelsblatt-Auszeichnung 2020) erweitert das Portfolio und launcht mit SecretParfums.de (https://www.secretparfums.de/) einen weiteren Shop mit luxuriösen Parfums und Beauty-Artikeln.Seit Oktober 2020 ist der Webshop nun online und bietet alles, was Frau beziehungsweise Mann so braucht, um sich von der Schokoladenseite präsentieren zu können. Mit einer exklusiven Auswahl von mehr als 3.000 verschiedenen Artikeln zu attraktiven Preisen ist SecretParfums ein echter Beauty Geheimtipp. Das Sortiment umfasst neben verführerischen Düften bekannter Marken wie Chanel, Tom Ford, Chloé, Dolce & Gabbana oder Hermés auch hochwertiges Make-Up und erlesene Pflegeprodukte für Haut und Haar.Die Gründer von SecretParfums sind die langjährigen Freunde und Kollegen Andreas Osler, Carla Osler und Wolfgang Baumann. Dass die drei ein Händchen für Luxusprodukte haben, bewiesen sie bereits mit dem Senkrechtstarter Weisshaus (https://www.weisshaus.de/), der sich binnen weniger Jahre in Österreich zum größten Onlineshop für Premium Spirituosen entwickelt hat und in Deutschland aktuell zu den Top 5 des Marktes zählt.Pressekontakt:SecretParfums GmbHWeisshaus 27a6600 PinswangÖsterreichWebseite: https://www.secretparfums.de/Tel.: +43 5677 20904E-Mail: info@secretparfums.comAnsprechpartner: Liliana Hinkofer / MarketingOriginal-Content von: Weisshaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149482/4745868