FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt stabilisierten Corona-Verlierer haben am Dienstag angesichts zunehmend verunsicherter Anleger überdurchschnittlich verloren. Am deutlichsten traf es im Dax die Papiere von MTU , die den Rückschlag vom Vortag um über 3 Prozent auf 154,80 Euro ausweiteten. Am Freitag waren die Papiere des Triebwerkbauers mit 169,30 Euro noch auf das höchste Niveau seit Juni geklettert, dann aber an den 200-Tage-Trendlinien abgedreht.

Die jüngste Erholung der Papiere im Luftfahrtbereich führte JPMorgan -Experte David Perry auf Hoffnungen auf mindestens einen Covid-Impfstoff im kommenden Monat, die Einführung von Schnelltests an einigen Flughäfen sowie positive Signale von Auírbus an ihre Zulieferer zurück. Die Ausweitung und Verschlimmerung der Corona-Pandemie stelle die Kurserholung aber wieder in Frage, so Perry.

Auch in den Papieren von Airbus , der Lufthansa und Fraport wackelt die Stabilisierung im Chart wieder./ag/fba

US46625H1005, NL0000235190, DE0005773303, DE0008232125, DE000A0D9PT0, DE0008469008