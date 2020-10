Wien (www.anleihencheck.de) - Die Hypo Tirol Bank AG (Hypo Tirol) stellt eine der acht Landes-Hypothekenbanken in Österreich und ist im 100% Besitz des Bundeslandes Tirol, so der Finanzanalyst Werner Schmitzer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Der geschäftliche Hauptfokus der Bank sei auf das Heimatbundesland Tirol ausgerichtet. Das Institut biete neben Basisdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Bereichen der Wohnbaufinanzierung auch Dienstleistungen im Veranlagungsgeschäft und im Bereitstellen von Finanzmitteln für KMU an. Ebenso würden Ärzte und Vertreter der freien Berufe sowie öffentliche Institutionen zu den wichtigen Kundengruppen zählen. Zum H1 20 beschäftige die Bank 515 Mitarbeiter in 19 Geschäftsstellen in Tirol, Südtirol sowie einer Niederlassung in Wien. Die Hypo Tirol berichte in fünf Segmenten (Privatkunden, Firmenkunden, Treasury, Immobilien und Beteiligungen sowie Corporate Center), wobei weiterhin das Firmenkundensegment die tragendere Rolle spiele. Firmenkunden würden rund zwei Drittel des Kreditportfolios (23% Private Haushalte, 10% Öffentlicher Sektor) stellen. Geografisch liege im selben Portfolio der Fokus eindeutig auf Österreich (90%). ...

