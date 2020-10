Unterföhring (ots) -27. Oktober 2020: Schrecklich schöner Abend für Luke Mockridge: DerEntertainer muss bei der "Halloween Gamenight" am Freitag in SAT.1sein Moderationszepter aus der Hand geben. In der neuen Ausgabe von"LUKE! Die Greatnightshow" übernehmen diesen Job Andrea Kaiser undSimon Pearce. Halloween-Muffel Luke geht derweil mit den dreiweiteren Show-"Zombies", Sophia Thomalla, Evelyn Burdecki und RossAntony, im schaurigen "Camp Blood" zelten - Death-Metal-Quiz,verrückter Professor, süß-saure Überraschungen und im Folter-SargProbe liegen, inklusive.Ob Luke Mockridge an diesem Abend doch noch zum Halloween-Fan wird?Die zweite Staffel "LUKE! Die Greatnightshow" im Überblick:30. Oktober: "Halloween - Gamenight"6. November: "Deutschland lacht!" (LIVE)13. November: "Luke - Die Band 2020"20. November: "Luke vs. Köln""LUKE! Die Greatnightshow: Halloween - Gamenight" am Freitag, 30.Oktober, in SAT.1.Hashtag zur Show: Greatnightshow Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone:+49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.one Kathrin Baumannphone:+49 (0) 89 95 07 - 1170email:kathrin.baumann@seven.one SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4745932