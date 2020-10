Santacruz Silver Mining Ltd. gab gestern an, dass es im dritten Quartal 2020 eine Produktion von 977.679 Unzen Silberäquivalent erreicht hat, was eine Zunahme von 38% im Vergleich zu Q2 darstellt. Die Produktion der Zimapan-Mine stieg um 44% verglichen mit Q2 2020 sowie um 52% im Vergleich zu Q3 2019.



Die Produktion der Rosario-Mine sank um 20% verglichen mit Q2 2020 und um 57% im Vergleich mit Q3 2019. Die konsolidierte Produktion von Silberäquivalent nahm von Quartal zu Quartal zu, trotz niedriger Zahlen von der Rosario-Mine. Aufgrund weiterer Normalisierung der Operationen fiel die Produktion 38% höher aus als in Q2 2020 sowie 3% höher als in Q3 2019.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

SANTACRUZ SILVER MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de