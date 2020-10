DJ MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung nach Ausverkauf

Nach dem heftigsten Ausverkauf seit über einem Monat am Vortag dürfte sich die Wall Street am Dienstag stabilisieren. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt schließen. Doch trotz der sich andeutenden moderaten Aufschläge wollen Händler keine Entwarnung geben. Steigende Covid-19-Infektionsraten verstärken die Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten der USA.

Dies gilt umso mehr, weil die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket vor den Präsidentschaftswahlen in der nächsten Woche weiter schwindet. Der Siebentagedurchschnitt bei den Neuinfektionen kletterte in den USA auf ein Allzeithoch. Fachleute rechnen mit weiteren Höchstmarken, sollte das Wetter abkühlen. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA stünden neue Abriegelungsmaßnahmen auf der Agenda, heißt es im Handel.

"Die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen, dreht sich um die Covid-19-Zahlen. Noch wichtiger ist aber, wie die Staaten darauf reagieren", sagt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. "Es besteht die Sorge, dass die in Europa ergriffenen Maßnahmen aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den USA folgen werden, denn es besteht keine andere Wahl." Etwas Ablenkung von den coronabedingten Konjunktursorgen liefert die Berichtssaison, die am Dienstag mit bekannten Namen richtig Fahrt aufnimmt.

Dazu gesellt sich eine spektakuläre Übernahme, denn die Konsolidierungswelle in der Corona-Krise bekommt mit der Transaktion weiteren Schwung: Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) will den Wettbewerber Xilinx für Aktien im Wert von 35 Milliarden US-Dollar übernehmen. Während AMD vorbörslich 4,3 Prozent abgeben, schießen Xilinx um 10 Prozent in die Höhe.

October 27, 2020

