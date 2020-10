Die in der Eurozone rasant steigenden Corona-Neuinfektionen dürften auch den EZB-Rat auf seiner Sitzung am kommenden Donnerstag (29.10.) beschäftigen. In fast allen Euro-Ländern wurden zuletzt die Corona-Beschränkungen wieder deutlich verschärft, bis hin zu Ausgangssperren.Die Maßnahmen, die vor allem den Dienstleistungssektor treffen, haben bereits erste konjunkturelle Bremsspuren hinterlassen. Der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone sank im Oktober auf 49,4 Punkte von 50,4 Zählern im Vormonat und damit unter die ...

