DJ Ministerpräsident Günther gegen generelle Schließung der Gastronomie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Schleswig-Holstein hat sich vor dem Bund-Länder-Treffen gegen eine generelle Schließung der Gastronomie im Kampf gegen Corona-Pandemie ausgesprochen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, dass solch ein Vorgehen angesichts der vergleichsweise niedrigeren Corona-Zahlen in seinem Bundesland nicht zu rechtfertigen sei.

Daher werde er sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am morgigen Mittwoch "sehr dafür einsetzen, dass wir nicht zu dem Schritt greifen, dass Gastronomie geschlossen wird", so Günther. "Das mag in anderen Ländern, wo wir teilweise Inzidenzen von über 200 haben, ein probates Mittel sein, da will ich mich gar nicht einmischen, wie da Kollegen darauf reagieren. Aber generell halte ich eine solche Regelung für falsch."

Vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin wollen sich die Länderchefs bereits um 10:30 zu einem Vorgespräch beraten.

Damit die Gastronomie geöffnet bleiben könne in dem norddeutschen Bundesland, sei es aber wichtig, dass die Spielregeln eingehalten werden, betonte Günther. Dazu zählten das Abstandhalten und eine Maskenpflicht, sobald man sich in einem Restaurant bewegt.

Insgesamt sei die Corona-Lage jedoch dramatisch. Auch wenn in Schleswig-Holstein die Zahlen niedriger seien als in vielen anderen deutschen Regionen, müsse seine Regierung dennoch weiter Verschärfung der Maßnahmen vornehmen. Es werde ab dem Wochenende eine Sperrstunde gelten mit einem Alkoholverbot von 23 Uhr bis 6 Uhr und eine Obergrenze von 10 Personen bei Treffen im privaten Raum eingeführt, so der CDU-Politiker.

