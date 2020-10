Am 22.10.2020 gab Polyus, Russlands größtes Goldminenunternehmen, in einer Pressemitteilung ein Update für seine Lagerstätte Sukhoi Logs. Diese befindet sich weit abgelegen in der Nähe der Stadt Bodaybo, rund 350 km nordöstlich des Baikalsees.Zwar war die Goldlagerstätte seit Jahrzehnten bekannt. Denn das Goldvorkommen wurde bereits 1961 entdeckt, aber erst jüngst genau erkundet.Das Analysehaus AMC Consultants Pty Ltd (AMC) hat nun für Polyus eine Aktualisierung der dort lagernden Ressourcen angefertigt und sorgte dabei für eine Überraschung.In der vorangegangenen Schätzung der mineralischen Ressourcen im Jahr 2018 war diese noch auf 962 Mio. Tonnen geschätzt worden, welche einen Goldgehalt von 2,1 Gramm je Tonne aufweisen. Dies ergab eine Gesamtmenge von 63 Mio. Unzen Gold.

