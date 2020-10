Liebe Börsenfreunde, gestern gab es einen Doppelschlag, der insbesondere die technologiewerte in den Keller trieb: SAP vermeldete völlig überraschend einen teuren Strategieschwenk und ein weiteres US- Konjunkturpaket für Corona wird wohl bis nach den Wahlen warten müssen. Zu SAP werde ich am Freitag ausführlich Stellung nehmen. Soviel vorab: Das Problem betrifft SAP und nicht die Branche. Daher sind Rückschlüsse aus die Wirtschaft nicht zutreffend. Das zweite Thema, das US-Konjunkturpaket, auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...