DJ Bayer holt sich neuen Pharma-Forschungschef von Roche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakologe Christian Rommel soll ab Februar nächsten Jahres Forschung und Entwicklung der Pharmasparte von Bayer leiten. Rommel war zuletzt in der Krebsforschung bei der Hoffmann-La Roche AG in Basel tätig und wird nun dem bisherigen Bayer-Forschungschef Jörg Möller folgen, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird. Rommel soll direkt dem für das Pharmageschäft zuständigen Konzernvorstand Stefan Oelrich unterstellt sein, wie es in der Bayer-Mitteilung heißt.

October 27, 2020 09:20 ET (13:20 GMT)

