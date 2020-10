Die Bayer-Aktie fällt und fällt! Heute geht es um rund 2,5% in den Keller auf ein neues 5-Jahres-Tief. Damit hat das Papier in der 1-Monats-Betrachtung rund 20% an Wert verloren, während seit Jahresstart ein Kursverlust in Höhe von 42% auf der Bayer-Kurstafel steht. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie sorgen. Denn:Die US-Investmentbank Goldman Sachs...

