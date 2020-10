Nach der Veröffentlichung enttäuschender Halbjahreszahlen am 8. Oktober ging es für die Aktie von Südzucker kräftig gen Süden. In wenigen Tagen wurde eine Marktkapitalisierung von rund einer Milliarde Euro vernichtet. Mittlerweile notiert Südzucker deutlich unter Buchwert. Die Zeit für eine Gegenreaktion scheint langsam reif.Selbst die Bestätigung der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 28.2.) half nicht: Die Enttäuschung über eine schlechter als erwartete Entwicklung im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...