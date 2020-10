Der E-Commerce-Gigant Amazon rüstet auf für ein herausforderndes Weihnachtsgeschäft. Wie Marketwatch berichtet, stellt der Konzern knapp 100.000 Saisonarbeiter in den USA und Kanada ein. Die Amazon-Aktie legt am Dienstag um 0,5 Prozent auf 3.222,43 Dollar zu, was auch an zwei positiver gestimmten Analysten liegt.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon vor den Quartalszahlen von 3.680 auf 3.700 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperformer" belassen. Analyst Stephen Ju ...

Den vollständigen Artikel lesen ...