In unserem letzten Beitrag zum südkoreanischen Won am 28.05.2020 machten wir darauf aufmerksam, dass sich der südkoreanische Won vor wichtiger Signalschwelle befindet.Diese liegt gegen den US-Dollar bei dem Hoch des Dollars gegen den Won vom Mai 2010 bei 1.277 Won je US-Dollar.Im März 2020 hatte der Won diese Marke überschritten und sich bis auf 1.292,11 Won je US-Dollar abgeschwächt.Der Monatsschlusskurs vom März 2020 und auch in den folgenden Monaten lag dabei aber nicht über dem Widerstand auf Monatsschlusskursbasis vom Februar 2016, welcher 1.238,40 Won betrug (linkes lila Rechteck).

