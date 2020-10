Aktuell ist die Unsicherheit zum Greifen an den Börsen. Doch Thomas Gebert vom Gebert-Brief hofft auf die Tage nach der Wahl. Dafür hat er Kursmuster ausgewertet und sagt: Nach der US-Wahl steigen die Kurse. Aber was, wenn bis dahin die Quartalszahlen alles verhageln wie zuletzt SAP in Deutschland? Fragen von Antje Erhard Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Lorum Ipsum Dolor