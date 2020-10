Im weiterhin schwierigen Marktumfeld gerät die Aktie von Rheinmetall am Dienstag deutlich unter Druck. Hintergrund: Die Investmentgesellschaft Janus Henderson will sich von ihrem Anteilspaket trennen. An der Börse kommt das nicht gut an, die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit Mai.Unter Berufung auf entsprechende Angebotsunterlagen berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Janus Henderson 1,2 Millionen Aktien loswerden will. Das entspricht rund 2,8 Prozent des Grundkapitals, die Investmentgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...