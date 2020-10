Pressemitteilung des Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW):

KFM-Vorstand Friedrich in EU-Beratungsgremium aufgenommen

Als einziger Repräsentant Deutschlands vertritt Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG, künftig in einem die Finanzmärkte prägenden Gremium der Europäischen Union die Belange der deutschen Kapitalmarktteilnehmer. Der Spezialist für Mittelstandsanleihen wurde auf Empfehlung des Wirtschaftssenates des Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) und der Europäischen Konföderation der Verbände für kleine und mittlere Unternehmen in die Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission "Technical Expert Stakeholder Group on SMEs (TESG)" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...