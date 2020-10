DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

Nabaltec AG: Nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2020 verbessertes EBIT bei moderatem Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal - außerplanmäßige Abschreibungen auf US-Tochter Nashtec werden Jahresergebnis 2020 belasten



27.10.2020 / 15:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nabaltec AG: Nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2020 verbessertes EBIT bei moderatem Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal - außerplanmäßige Abschreibungen auf US-Tochter Nashtec werden Jahresergebnis 2020 belasten Schwandorf, 27. Oktober 2020 - Die Nabaltec AG geht nach vorläufigen Zahlen davon aus, im dritten Quartal 2020 ein positives Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu erzielen. Der Umsatz wird sich auf 37,1 Mio. Euro belaufen nach 36,4 Mio. Euro im Vorquartal und 43,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Konzernergebnis EBIT wird im dritten Quartal 2020 nach vorläufigen Zahlen bei 2,9 Mio. Euro liegen nach -0,4 Mio. EUR im Vorquartal und 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Weiterhin ist die Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belastet. Der vorläufige Umsatz im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" zeigt im dritten Quartal 2020 mit 27,3 Mio. Euro eine leichte Erholung im Vergleich zum zweiten Quartal 2020. Weiterhin rückläufig im Vergleich zum Vorquartal bewegt sich nach vorläufigen Zahlen der Umsatz im Produktsegment "Spezialoxide" mit 9,8 Mio. Euro im Berichtsquartal. Ein straffes Kosten- und Cash-Management stabilisiert die Gesamtlage und sichert neben einem positiven operativen Ergebnis auch eine positive Cash-Entwicklung im dritten Quartal 2020. In den ersten neun Monaten 2020 wird nach vorläufigen Zahlen der Konzernumsatz 118,9 Mio. Euro (Vorjahr 141,3 Mio. Euro) und das operative Konzernergebnis (EBIT) 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 17,3 Mio. Euro) betragen. Der Free-Cashflow wird bei 11,7 Mio. Euro erwartet (Vorjahreszeitraum 8,4 Mio. Euro). Nabaltec geht weiterhin von kurzfristigen Auftragseingängen und entsprechend reduziertem Auftragsbestand aus. In Bezug auf die Umsatzentwicklung im vierten Quartal 2020 ist aufgrund des regelmäßig schwachen Dezembergeschäfts ein Rückgang gegenüber dem dritten Quartal 2020 zu erwarten. Deutlich ergebnisbelastend wird sich im Gesamtjahr 2020 auswirken, dass die Nabaltec AG, wie heute per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, im Rahmen der Aufstellung des Konzernjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich eine außerplanmäßige Abschreibung in der Größenordnung von

21 bis 25 Mio. Euro auf den Buchwert der Sachanlagen bei Nashtec in den USA vornehmen wird. Hintergrund sind die durch COVID-19 ausgelöste Reduzierung der Kapazitätsauslastung bei der Nashtec auf unter 50 % und die zu erwartende verlangsamte Erholung der Absatzmengen im nordamerikanischen Markt in den kommenden Jahren. Die Ermittlung der genauen Höhe der Abschreibung wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung erfolgen. Neben der Reduzierung der Sachanlagen in der Konzernbilanz verringert die Maßnahme auch das EBIT des Konzerns sowie das Konzernjahresergebnis. Auf den Cashflow hat die außerplanmäßige Abschreibung keine Auswirkung. Hinweis: Der Quartalsbericht 3/2020 der Nabaltec AG wird wie geplant ab dem 26. November 2020 unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations, zum Download zur Verfügung stehen. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-203 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: vorstandsbuero@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

27.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de