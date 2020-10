DJ Mützenich: Verantwortungsvoll weitere Corona-Maßnahmen beschließen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat sich vor dem am Mittwoch geplanten Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise für weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und zusätzliche Hilfen für die davon betroffenen Wirtschaftszweige stark gemacht. "Wie Sie wissen, sind die Zahlen so, dass wir schon verantwortungsvoll weitere Maßnahmen werden beschließen müssen", sagte Mützenich bei einem Statement vor einer Sitzung der Fraktion in Berlin. "Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmte zusätzliche Maßnahmen geben wird."

Mit Blick auf Pläne für einen teilweisen Lockdown mit einer Schließung von Restaurants und einem Verbot von Veranstaltungen betonte Mützenich, dies mache dann "erforderlich, dass diesen Branchen natürlich noch zusätzlich geholfen werden muss". Der Fraktionschef zeigte sich überzeugt, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hier "sehr schnell und präzise gegensteuern" würden.

