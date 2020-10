DJ Continental beteiligt sich an Sensorentwickler AEye

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental beteiligt sich zur Stärkung seiner Position im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren an dem Sensorpionier AEye aus den USA. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er die Fernbereichs-Lidar-Technologie von AEye für Pkw und Lkw industrialisieren mit dem Start einer ersten Serienproduktion Ende 2024. Den Kaufpreis für einen Minderheitsanteil an AEye nannte Continental nicht.

Lidar-Sensoren seien eine Schlüsseltechnologie für das automatisierte Fahren, so Conti. Jener von AEye zeichne sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit bei der Fernbereichserkennung aus.

October 27, 2020

