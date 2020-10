Nachdem sich der Goldpreis am Montag vergleichsweise gut behaupten konnte, geht es auch heute zum Auftakt des US-Handels leicht nach oben. Doch Schwung will sich keiner einstellen. Offensichtlich steht mittlerweile der gesamte Handel im Zeichen des US-Wahl. Heute in einer Woche entscheiden die Amerikaner darüber, ob Donald Trump im Weißen Haus bleiben wird, oder ob mit Joe Biden ein neuer US-Präsident gewählt wird.Dabei ist aktuell schwierig, einen Wahlausgang zu sehen, der nicht gut für Gold wäre. ...

