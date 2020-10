Marktwert über 200 Mrd. Dollar, also auch einer der Großen im Dow Jones. Die soeben vorgelegten Zahlen wurden massiv bestraft. 11 % Kursverlust an einem Tag ergeben knapp 40 % Gesamtverlust gegenüber dem Top-Kurs.



Damit ist Intel in eine Schieflage der Meinungen gerutscht. Der kleinere Konkurrent AMD hat es da besser gemacht.



Intel ist in seiner Forschung sehr breit, aber offenbar dabei nicht zielgerichtet genug. Die Chip-Architektur von ARM setzte die neuen Maßstäbe. ARM könnte für 40 Mrd. Dollar durch Nvidia (von Softbank) gekauft werden, doch es ist strittig, ob dieser Deal klappt.



Jetzt ist Intel am Zug, aus dieser Konstellation eigene Vorteile zu basteln. Intel ist eine Zeitwette: Wo notiert diese Aktie in, sagen wir, 2 Jahren? Mindestens 50 % Kursplus gilt unter Chip-Fachleuten als sicher. Das ist eine vertretbare Chance in überschaubarer Zeit.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

INTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de