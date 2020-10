Der Kurs von Bitcoin ist auf über 13.000 Dollar angestiegen. Dadurch findet auch die Kapitalisierung des Krypto-Markts wieder zu alter Stärke. Die Bitcoin-Rallye (BTC) hält auch zu Wochenbeginn an. Mit einem Plus von 0,8 Prozent ist die Krypto-Leitwährung derzeit um Bodenbildung über der mühselig erkämpften 13.000-US-Dollar-Marke bemüht. Zu Redaktionsschluss am Montag handelt Bitcoin bei 13.063 Dollar und notiert somit rund 1.500 Dollar höher als noch vor einer Woche. (Bild: Bitcoin) Bitcoin zieht Kapitalisierung am Gesamtmarkt nach ...

