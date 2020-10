Der Baumwollpreis legte in den vergangenen Handelstagen einen veritablen Zwischensprint hin.Der Baumwollpreis legte in den vergangenen Handelstagen einen veritablen Zwischensprint hin. Neben fundamentalen Aspekten gab es auch charttechnische, die den Anstieg befeuerten, konnte Baumwolle doch einen bis dato hartnäckigen Widerstandsbereich aus dem Weg räumen. So ganz überraschend kam die starke Entwicklung ...

