WIEN/LINZ/FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Das Linzer IT-Unternehmen S&T kauft bis zu eine Million eigene Aktien für maximal 20 Millionen Euro zurück. Der Start des Rückkaufsprogramms erfolgt am 30. Oktober, wie das Unternehmen am Dienstag nach einem Beschluss des Vorstands mitteilte. Der Aktienrückkauf läuft bis Ende April 2021. Die S&T-Aktie schloss am Montag in Frankfurt mit einem Minus von 7,38 Prozent bei 16,19 Euro.

Mit dem Rückkauf eigener Aktien kann ein Unternehmen die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien verringern und so den Wert der im Markt verbleibenden Aktien erhöhen./pro/kre/APA/fba