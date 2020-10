DJ PTA-Adhoc: startup300 AG: startup300 strukturiert den Geschäftsbereich Pioneers Discover neu

Linz (pta030/27.10.2020/16:45) - - * Ausgründung des Geschäftsbereichs "Pioneers Discover" als 100%-Tochter * zuständiges Vorstandsmitglied Oliver Csendes scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 aus * Start-Up Beteiligungen bleiben unverändert weiterhin in der 100%-Tochter Pioneers Ventures II GmbH & Co KG

Der Geschäftsbereich Pioneers Discover konzentriert sich auf die Beratung von innovativen Unternehmen und Corporates. In den letzten Jahren wurde dieser Bereich stetig ausgebaut und beschäftigt aktuell rd. 18 MitarbeiterInnen.

Nunmehr wird dieser Bereich als 100%-Tochter der startup300 AG ausgegründet und mittelfristig mit einem Partnermodell in einer Kombination aus MitarbeiterInnen und externen Partnern ausgestattet. Der Vorstand hat bereits Sondierungsgespräche gestartet.

Wie bereits mit dem Zwischenbericht zum 3. Quartal 2020 kommuniziert, wird sich die startup300 Gruppe wieder vermehrt auf die Beteiligungen an Start-Ups konzentrieren. Das operative Geschäft und die Geschäftsbereiche werden konsequent entlang dieser Wertschöpfungskette ausgerichtet. Das Beratungsgeschäft mit innovativen Unternehmen und Corporates wird somit als strategischer Bereich unter dem Namen Pioneers Innovation GmbH am Markt eigenständig auftreten und das Angebot weiter ausbauen. Die Ausgründung bietet dafür die nötige Flexibilität und Fokus.

Oliver Csendes wurde mit der Verschmelzung von JFDI GmbH (Pioneers) im Juli 2019 in den Vorstand berufen und wird auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit 31. Dezember 2020 aus dem Vorstand ausscheiden. Die Agenden werden von den Vorständen Michael Eisler und Bernhard Lehner übernommen.

"Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Oliver Csendes für seine Tätigkeit für die Gesellschaft als Geschäftsführer von Pioneers seit April 2017 und als Vorstandsmitglied und COO der startup300 AG seit Juli 2019." ergänzt Michael Altrichter, Aufsichtsratsvorsitzender der startup300 AG.

Die Start-Up Beteiligungen in der 100%-Tochter Pioneers Ventures II GmbH & Co KG sind von der Umstrukturierung nicht betroffen.

Linz, am 27. Oktober 2020

Der Vorstand

