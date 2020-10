von Christoph Platt, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Sie waren kürzlich in Deutschland, um für die Clean-Network-Initiative der USA zu werben. Was steckt dahinter? Keith Krach: Clean Network ist ein umfangreiches Projekt, mit dem wir die langfristigen Bedrohungen durch die kommunistische Partei Chinas ansprechen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...