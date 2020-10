(shareribs.com) Toronto 27.10.2020 - Aurora Cannabis will sich über verschiedene Wege mittelfristig 500 Mio. USD sichern. Organigram hat ein Investment in Höhe von 2,5 Mio. CAD in synthetische Cannbinoide bekanntgegeben. Der kanadische Cannabisproduzent Aurora Cannabis hat am Dienstag bekanntgegeben, dass man eine Shelf Registration für die Ausgabe neuer Papiere im Gesamtvolumen von 500 Mio. USD vorgenommen ...

