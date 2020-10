Regulatory News:

On October 23, 2020, Mercialys (Paris:MERY) appointed ODDO BHF SCA to purchase 100,000 securities.

Between October 23, 2020 and October 26, 2020, Mercialys acquired 100,000 shares at an average price of Euro 4.45 to cover its bonus share plans.

The operations are detailed in the appendix to this press release.

The mandate assigned to ODDO BHF SCA was executed in full.

Appendix

I. Aggregate presentation per day and per market

Issuer name: Mercialys

Issuer identifier code: 969500081CGAB7YS433

Financial instrument identifier code: FR0010241638

Currency: Euro

Transaction date Total daily volume

(number of shares) Daily weighted average price for

share purchases Market 2020-10-23 60,000 4.4434 XPAR 2020-10-24 40,000 4.4537 XPAR Total 100,000 4.4475

II. Details per transaction

Issuer name: Mercialys

Issuer identifier code: 969500081CGAB7YS433

Investment services provider name: ODDO Cie

Investment services provider identifier code: 585

Financial instrument identifier code: FR0010241638

Currency: Euro

Buyback objective: Cover employee awards

Transaction date time Unit price (unit) Quantity purchased Market identifier code Transaction reference

number 2020-10-23T09:04:00+04:00 4.4280 1,552 XPAR 47403309 2020-10-23T09:04:07+04:00 4.4120 1,038 XPAR 47403321 2020-10-23T09:09:11+04:00 4.3700 1,029 XPAR 47403920 2020-10-23T09:14:42+04:00 4.3960 1,007 XPAR 47404537 2020-10-23T09:14:43+04:00 4.3900 957 XPAR 47404538 2020-10-23T09:21:33+04:00 4.4000 9 XPAR 47406702 2020-10-23T09:21:44+04:00 4.3820 1,000 XPAR 47406711 2020-10-23T09:21:44+04:00 4.3960 1,101 XPAR 47406710 2020-10-23T09:22:14+04:00 4.3760 1,217 XPAR 47406725 2020-10-23T09:29:55+04:00 4.3700 1,037 XPAR 47406925 2020-10-23T09:43:22+04:00 4.3980 891 XPAR 47407467 2020-10-23T09:54:49+04:00 4.4100 955 XPAR 47407850 2020-10-23T10:14:51+04:00 4.4240 1,025 XPAR 47409682 2020-10-23T10:24:26+04:00 4.4400 923 XPAR 47410111 2020-10-23T10:30:57+04:00 4.4000 1,000 XPAR 47410504 2020-10-23T10:30:57+04:00 4.4000 993 XPAR 47410503 2020-10-23T10:44:29+04:00 4.4180 953 XPAR 47411498 2020-10-23T11:02:55+04:00 4.4060 986 XPAR 47412767 2020-10-23T11:10:03+04:00 4.3920 1,049 XPAR 47413278 2020-10-23T11:21:26+04:00 4.4260 926 XPAR 47413930 2020-10-23T11:30:01+04:00 4.4400 1,061 XPAR 47414457 2020-10-23T11:40:45+04:00 4.4300 1,085 XPAR 47414839 2020-10-23T11:44:23+04:00 4.4260 959 XPAR 47415130 2020-10-23T11:46:47+04:00 4.4300 927 XPAR 47415269 2020-10-23T11:51:19+04:00 4.4480 498 XPAR 47415495 2020-10-23T11:51:19+04:00 4.4480 474 XPAR 47415494 2020-10-23T11:51:19+04:00 4.4480 315 XPAR 47415493 2020-10-23T11:51:19+04:00 4.4480 624 XPAR 47415492 2020-10-23T11:51:24+04:00 4.4440 554 XPAR 47415617 2020-10-23T12:19:27+04:00 4.4620 919 XPAR 47417289 2020-10-23T12:22:18+04:00 4.4440 551 XPAR 47417599 2020-10-23T12:22:18+04:00 4.4440 400 XPAR 47417598 2020-10-23T12:49:11+04:00 4.4440 939 XPAR 47418953 2020-10-23T12:56:44+04:00 4.4400 297 XPAR 47419496 2020-10-23T12:57:48+04:00 4.4240 247 XPAR 47419739 2020-10-23T12:57:48+04:00 4.4240 759 XPAR 47419738 2020-10-23T12:58:59+04:00 4.4060 924 XPAR 47419900 2020-10-23T13:01:59+04:00 4.3780 941 XPAR 47420055 2020-10-23T13:12:17+04:00 4.4060 1,013 XPAR 47420631 2020-10-23T13:31:50+04:00 4.3900 880 XPAR 47421162 2020-10-23T13:47:13+04:00 4.4260 1,022 XPAR 47421816 2020-10-23T14:14:29+04:00 4.4280 1,090 XPAR 47423308 2020-10-23T14:39:13+04:00 4.4660 970 XPAR 47425092 2020-10-23T14:39:13+04:00 4.4660 111 XPAR 47425091 2020-10-23T14:45:02+04:00 4.4660 1,053 XPAR 47425504 2020-10-23T14:55:04+04:00 4.4620 130 XPAR 47426069 2020-10-23T14:55:04+04:00 4.4620 595 XPAR 47426068 2020-10-23T14:55:04+04:00 4.4620 327 XPAR 47426067 2020-10-23T15:07:19+04:00 4.4780 13 XPAR 47426800 2020-10-23T15:07:19+04:00 4.4780 987 XPAR 47426799 2020-10-23T15:09:04+04:00 4.4740 1,022 XPAR 47426903 2020-10-23T15:17:52+04:00 4.4780 300 XPAR 47427314 2020-10-23T15:17:52+04:00 4.4780 700 XPAR 47427313 2020-10-23T15:19:21+04:00 4.4780 424 XPAR 47427465 2020-10-23T15:19:21+04:00 4.4780 600 XPAR 47427464 2020-10-23T15:20:59+05:00 4.5000 1,078 XPAR 47427613 2020-10-23T15:20:59+05:00 4.5000 560 XPAR 47427612 2020-10-23T15:20:59+05:00 4.5000 1,000 XPAR 47427611 2020-10-23T15:22:36+04:00 4.4900 413 XPAR 47427659 2020-10-23T15:22:36+04:00 4.4900 474 XPAR 47427658 2020-10-23T15:27:28+05:00 4.5080 918 XPAR 47428029 2020-10-23T15:30:36+04:00 4.4900 149 XPAR 47428652 2020-10-23T15:30:36+04:00 4.4900 851 XPAR 47428651 2020-10-23T15:30:36+04:00 4.4920 961 XPAR 47428649 2020-10-23T15:34:12+05:00 4.5180 9 XPAR 47428965 2020-10-23T15:34:12+05:00 4.5180 968 XPAR 47428964 2020-10-23T15:34:12+05:00 4.5180 234 XPAR 47428963 2020-10-23T15:34:12+05:00 4.5180 650 XPAR 47428962 2020-10-23T15:50:26+05:00 4.5000 1,000 XPAR 47430168 2020-10-23T16:00:11+05:00 4.5020 376 XPAR 47431191 2020-10-23T16:08:32+05:00 4.5000 209 XPAR 47431920 2020-10-23T16:08:32+05:00 4.5000 41 XPAR 47431919 2020-10-23T16:08:32+05:00 4.5000 750 XPAR 47431918 2020-10-23T16:11:09+04:00 4.4920 1,000 XPAR 47432064 2020-10-23T16:20:20+04:00 4.4840 1,000 XPAR 47432753 2020-10-23T16:20:22+04:00 4.4760 1,000 XPAR 47432754 2020-10-23T16:23:31+04:00 4.4680 1,000 XPAR 47432991 2020-10-23T17:02:29+04:00 4.4740 393 XPAR 47436280 2020-10-23T17:02:29+04:00 4.4740 607 XPAR 47436279 2020-10-23T17:29:07+05:00 4.5200 917 XPAR 47439283 2020-10-23T17:29:07+05:00 4.5200 83 XPAR 47439282 2020-10-26T09:01:31+04:00 4.4800 1,000 XPAR 47442836 2020-10-26T09:02:57+04:00 4.4400 500 XPAR 47443556 2020-10-26T09:03:13+04:00 4.4220 859 XPAR 47443582 2020-10-26T09:03:13+04:00 4.4220 163 XPAR 47443581 2020-10-26T09:05:06+04:00 4.4400 1,061 XPAR 47443734 2020-10-26T09:06:21+04:00 4.4020 500 XPAR 47443864 2020-10-26T09:08:40+04:00 4.3820 500 XPAR 47444059 2020-10-26T09:49:30+04:00 4.4260 417 XPAR 47449604 2020-10-26T09:55:39+04:00 4.4260 4 XPAR 47450502 2020-10-26T10:52:15+04:00 4.4920 496 XPAR 47455860 2020-10-26T10:52:15+04:00 4.4980 1,004 XPAR 47455859 2020-10-26T10:57:41+05:00 4.5000 1,082 XPAR 47456704 2020-10-26T11:13:06+05:00 4.5140 101 XPAR 47458022 2020-10-26T11:14:59+05:00 4.5140 600 XPAR 47458078 2020-10-26T11:15:02+05:00 4.5140 330 XPAR 47458080 2020-10-26T11:40:55+05:00 4.5000 76 XPAR 47459506 2020-10-26T11:42:37+05:00 4.5000 311 XPAR 47459759 2020-10-26T12:10:15+05:00 4.5400 989 XPAR 47461283 2020-10-26T12:23:02+05:00 4.5360 1,012 XPAR 47461861 2020-10-26T12:52:14+05:00 4.5540 496 XPAR 47463023 2020-10-26T13:10:16+05:00 4.5380 67 XPAR 47463795 2020-10-26T13:10:16+05:00 4.5380 421 XPAR 47463794 2020-10-26T13:42:28+05:00 4.5180 40 XPAR 47465393 2020-10-26T13:44:14+05:00 4.5180 456 XPAR 47465430 2020-10-26T13:48:59+05:00 4.5120 52 XPAR 47466063 2020-10-26T13:48:59+05:00 4.5120 60 XPAR 47466062 2020-10-26T13:49:36+05:00 4.5120 100 XPAR 47466082 2020-10-26T13:50:14+05:00 4.5120 100 XPAR 47466148 2020-10-26T13:53:26+05:00 4.5020 100 XPAR 47466231 2020-10-26T13:54:08+05:00 4.5020 41 XPAR 47466256 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 216 XPAR 47466268 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 496 XPAR 47466267 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 792 XPAR 47466266 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 408 XPAR 47466265 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 88 XPAR 47466264 2020-10-26T13:54:15+04:00 4.4980 496 XPAR 47466263 2020-10-26T13:54:15+05:00 4.5020 59 XPAR 47466261 2020-10-26T13:55:00+04:00 4.4820 495 XPAR 47466281 2020-10-26T14:01:03+04:00 4.4900 87 XPAR 47466407 2020-10-26T14:01:03+04:00 4.4900 276 XPAR 47466406 2020-10-26T14:01:08+04:00 4.4900 50 XPAR 47466409 2020-10-26T14:10:57+05:00 4.5200 99 XPAR 47467109 2020-10-26T14:24:44+05:00 4.5000 22 XPAR 47468459 2020-10-26T14:33:18+05:00 4.5000 1,036 XPAR 47469853 2020-10-26T14:35:16+04:00 4.4860 500 XPAR 47470165 2020-10-26T14:38:44+04:00 4.4680 500 XPAR 47470651 2020-10-26T14:39:58+04:00 4.4680 1,121 XPAR 47470715 2020-10-26T14:52:44+04:00 4.4660 321 XPAR 47471889 2020-10-26T15:09:34+04:00 4.4580 500 XPAR 47473362 2020-10-26T15:12:28+04:00 4.4600 34 XPAR 47473573 2020-10-26T15:12:28+04:00 4.4600 69 XPAR 47473572 2020-10-26T15:12:28+04:00 4.4600 397 XPAR 47473571 2020-10-26T15:15:59+04:00 4.4680 500 XPAR 47473773 2020-10-26T15:21:32+04:00 4.4700 500 XPAR 47474138 2020-10-26T15:37:33+04:00 4.4320 1,058 XPAR 47476182 2020-10-26T15:49:03+04:00 4.4300 1,052 XPAR 47478108 2020-10-26T16:07:54+04:00 4.4140 1,118 XPAR 47481116 2020-10-26T16:10:02+04:00 4.4080 616 XPAR 47481375 2020-10-26T16:10:02+04:00 4.4080 447 XPAR 47481374 2020-10-26T16:12:56+04:00 4.4120 60 XPAR 47482086 2020-10-26T16:12:56+04:00 4.4120 348 XPAR 47482085 2020-10-26T16:12:56+04:00 4.4120 92 XPAR 47482084 2020-10-26T16:21:02+04:00 4.4120 969 XPAR 47483746 2020-10-26T16:27:37+04:00 4.4160 346 XPAR 47484438 2020-10-26T16:27:37+04:00 4.4160 600 XPAR 47484437 2020-10-26T16:40:25+04:00 4.4200 500 XPAR 47485934 2020-10-26T16:41:55+04:00 4.4120 500 XPAR 47486069 2020-10-26T16:41:55+04:00 4.4120 1,133 XPAR 47486068 2020-10-26T16:50:12+04:00 4.4080 294 XPAR 47487463 2020-10-26T16:50:12+04:00 4.4080 800 XPAR 47487462 2020-10-26T16:59:59+04:00 4.4080 1,016 XPAR 47488113 2020-10-26T17:07:20+04:00 4.4120 71 XPAR 47488965 2020-10-26T17:07:20+04:00 4.4120 741 XPAR 47488964 2020-10-26T17:07:20+04:00 4.4120 314 XPAR 47488963 2020-10-26T17:08:40+04:00 4.4080 79 XPAR 47489077 2020-10-26T17:08:40+04:00 4.4080 437 XPAR 47489076 2020-10-26T17:08:40+04:00 4.4080 551 XPAR 47489075 2020-10-26T17:08:40+04:00 4.4080 54 XPAR 47489074 2020-10-26T17:13:27+04:00 4.4060 304 XPAR 47489559 2020-10-26T17:17:36+04:00 4.4100 293 XPAR 47490083 2020-10-26T17:17:36+04:00 4.4100 265 XPAR 47490082 2020-10-26T17:17:36+04:00 4.4100 71 XPAR 47490081 2020-10-26T17:17:36+04:00 4.4100 371 XPAR 47490080 2020-10-26T17:20:51+04:00 4.4140 309 XPAR 47490713 2020-10-26T17:20:51+04:00 4.4140 191 XPAR 47490712 2020-10-26T17:25:45+04:00 4.4200 229 XPAR 47491220 2020-10-26T17:25:45+04:00 4.4200 229 XPAR 47491219 2020-10-26T17:25:45+04:00 4.4200 271 XPAR 47491218 2020-10-26T17:25:45+04:00 4.4200 500 XPAR 47491217 2020-10-26T17:27:58+04:00 4.4340 288 XPAR 47491838 2020-10-26T17:27:58+04:00 4.4320 483 XPAR 47491837 2020-10-26T17:28:03+04:00 4.4340 359 XPAR 47491852 2020-10-26T17:28:03+04:00 4.4340 641 XPAR 47491851

French limited company (société anonyme) with capital of Euro 92,049,169

Registered office: 16-18, rue du Quatre-Septembre,

75002 Paris, France

Paris trade and companies register: 424 064 707

