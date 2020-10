(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.10.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. Mit Varta und Nordex gibt es einige Gewinner. Der TecDAX hält sich besser als der DAX. An der Wall Street sacken die Papiere von AMD deutlich ab. Der DAX verliert am Nachmittag 0,9 Prozent auf 12.072 Punkte, belastet von MTU Aero, Infineon und Allianz. Für Delivery Hero, Merck und RWE geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...