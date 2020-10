Das Feld dünnt sich weiter aus. Eli Lilly gab gestern Abend bekannt, dass man die jüngsten Daten der klinischen Studie ACTIV-3 analysiert hat und daraufhin entschieden habe, die Studie zu beenden. Kein weiterer Proband mit schweren und fortgeschrittenen Covid-19 Symptomen wird das Mittel Bamlanivimab bekommen, da es keine Wirksamkeit gezeigt hat. Die ACTIV-2 Studie, die mit Probanden getestet wird, die leichte Symptome zeigen, wird dagegen fortgesetzt. Eli Lilly geht aufgrund der bisher gesammelten Daten davon aus, dass der Wirkstoff in Kombinationen mit anderen Mitteln das Fortschreiten der Krankheit in einem frühen Stadion aufhalten kann.Die Wall Street zeigte sich nicht begeistert von diesen Nachrichten. Die Notierungen fallen im heutigen Handel um mehr als -5 %. Im Tief haben wir Kurse von 132 US-Dollar gesehen. Die Hoffnung war groß, dass Eli Lilly einen "Gewinner" in der Pipeline hat, doch das Statement des Unternehmens spricht eine klare Sprache. In der Spitze haben die Aktien im Sommer bei bis zu 170 US-Dollar notiert.

